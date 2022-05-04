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【深度分析】5G轉入收穫期   中移動大有可為

研究報告 08:00 2022/05/04

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現今世界講求高效率，市場對5G手機需求將急劇上升。5G的網速比4G快近10倍；延遲比4G少10倍。中國銀河證券就指出，內地5G基建領先全球，而5G「收穫期」到來，看好通信運營商龍頭中國移動 （00941）

內地5G先發優勢有望帶來新機遇︰全球電信基建高速發展趨勢不改，截至2021年底，145個國家/地區的487家運營商正在投資5G，包括試驗、獲得許可、規劃、網路部署和啟動，其中74個國家/地區的189家運營商推出了一項或多項符合3GPP標準的5G服務，按年增長40%，全球進入5G投入期。美國威瑞森在全球最有價值電信品牌中領先，AT&T由媒體提供商轉向更專注於電信基礎設施運營商，重點建設5G網路基建，中國移動仍然保持著作為全球第四大最有價值的品牌地位。

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新書預告︰繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

 

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欄名 : 券商有路捉

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