  • 31°C
香港時間 : 2022521日 (週六) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉型贏家】中移動大有可為 現有5G收成期 後有雲收益（第三版）

研究報告 13:03 2022/05/21

分享：

分享：

（今天加進中國移動上日收市價）

現今世界講求高效率，市場對5G手機需求將急劇上升，而5G的優點是網速比4G快近10倍。中國銀河證券就指出，內地5G基建領先全球，5G「收穫期」到來，看好通信運營商龍頭中國移動 （00941）

中國移動公布，4月移動業務5G套餐客戶數佔4.77億戶，按月增加1,036.5萬戶，相對3月增加4,112.4萬戶。中國移動上日收市價52.45元，升0.8%。

內地5G先發優勢有望帶來新機遇︰全球電信基建高速發展趨勢不改，截至2021年底，145個國家/地區的487家運營商正在投資5G，包括試驗、獲得許可、規劃、網路部署和啟動，其中74個國家/地區的189家運營商推出一項或多項符合3GPP標準的5G服務，按年增長40%，全球進入5G投入期。美國威瑞森在全球最有價值電信品牌中領先，AT&T由媒體提供商轉向更專注於電信基礎設施運營商，重點建設5G網路基建，中國移動仍然保持着作為全球第四大最有價值的品牌地位。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告︰繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

 

...

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【5G機遇】券商選內地5G贏家（第三版）
2022/05/06
【5G機遇】券商選內地5G贏家（第三版）
【中國智造】中國搞基建谷經濟 富瑞薦一「新基建」股
2022/05/04
【中國智造】中國搞基建谷經濟 富瑞薦一「新基建」股
【5G贏家】中移動5G客量跑出 股息增長可抗加息（第二版）
2022/05/03
【5G贏家】中移動5G客量跑出 股息增長可抗加息（第二版）

你可能感興趣

【5G機遇】券商選內地5G贏家（第三版）
16:45 2022/05/06
【5G機遇】券商選內地5G贏家（第三版）
【中國智造】中國搞基建谷經濟 富瑞薦一「新基建」股
10:01 2022/05/04
【中國智造】中國搞基建谷經濟 富瑞薦一「新基建」股
【5G贏家】中移動5G客量跑出 股息增長可抗加息（第二版）
15:55 2022/05/03
【5G贏家】中移動5G客量跑出 股息增長可抗加息（第二版）

最新專欄文章

【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第四版）
今日
【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第四版）
【逆市企穩】內銀股難倒？42家內銀企今年首季純利按年增8%
今日
【逆市企穩】內銀股難倒？42家內銀企今年首季純利按年增8%
【政策傾斜】內房終現曙光？（附券商目標價）
今日
【政策傾斜】內房終現曙光？（附券商目標價）
【投資機遇】 酒吧終重開 吼燕京青啤 （第三版）
今日
【投資機遇】 酒吧終重開 吼燕京青啤 （第三版）
【車股追蹤】券商數比亞迪 吉利亮點（第二版）
今日
【車股追蹤】券商數比亞迪 吉利亮點（第二版）
投資推介 大行報告 個股分析 市場動向 港股 EBITDA 營業額 營收 市盈率 銷售

下一篇文章

【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版