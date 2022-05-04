「盈利王」料今年派更高息! 名家專區 02:30 2022/05/04 分享： 分享： 經過四月底美股大跌後，環球股市在五月初未有明確方向，港股周一勞動節補假，但美國另外有本身的勞動節，股市照常，三大指數先跟隨上周五大跌市的趨勢向下，但其後單日轉向倒升。周二亞太區股市主要受到澳洲加息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息高盈利的「喉片股王」! 2022/04/29 高息高盈利的「喉片股王」! 投資坐標 - 儲油賣油股息高達十二厘! 2022/04/27 儲油賣油股息高達十二厘! 投資坐標 - 超高息還是硬道理! 2022/04/26 超高息還是硬道理! 投資坐標 - 收十厘息的基建機械股 2022/04/22 收十厘息的基建機械股 投資坐標 - 超高息股手擁資源和技術! 2022/04/20 超高息股手擁資源和技術! 騰訊控股（00700） 神冠控股（00829） 天德化工（00609） 福田實業（00420） 天源集團（06119） 馬鞍山鋼鐵（00323） 美國聯儲局 加息 美股 中遠海控（01919）