「盈利王」料今年派更高息!

經過四月底美股大跌後，環球股市在五月初未有明確方向，港股周一勞動節補假，但美國另外有本身的勞動節，股市照常，三大指數先跟隨上周五大跌市的趨勢向下，但其後單日轉向倒升。周二亞太區股市主要受到澳洲加息

...