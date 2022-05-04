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「盈利王」料今年派更高息!

名家專區 02:30 2022/05/04

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經過四月底美股大跌後，環球股市在五月初未有明確方向，港股周一勞動節補假，但美國另外有本身的勞動節，股市照常，三大指數先跟隨上周五大跌市的趨勢向下，但其後單日轉向倒升。周二亞太區股市主要受到澳洲加息

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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