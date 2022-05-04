【加息前夕】美聯儲急加息前銀行偷步炒 滙豐兩日漲6%升勢能持續？（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）

美聯儲局一連兩日FOMC議息會議，預計本港時間明日（周四）凌晨2時公布結果，市場近一面倒預期急加息半厘的同時，亦觀察會否同時公布縮表減債計劃。美國十年債息昨晚再上試近3厘關，資金偷步炒銀行股受惠息口向上，滙豐 （00005） 兩日累升最多近6%。

匯豐受惠息口趨升有數得計，近日股價受壓，關鍵是早前首季業績揭示預期信貸虧損急增，令首季稅前盈利走樣倒退28%。滙豐短綫升勢能否持續，不單看美聯儲急加息步伐及債息上升趨勢，更重要是美聯儲以至英倫銀行兩大主要央行，急加息及退出量寬的同時，能否令市場信服經濟急放緩以至衰退風險可控。

滙豐股價今早再升最多逾3%，暫高見51.35元，連同昨日升逾2%，兩個交易日合計累升近6%。滙豐收報50.75元，仍升近2%。渣打 （02888） 、恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 收市同逆市升約1%。

利率期貨最新顯示，今次5月加息半厘機會近百分百，6月再加四分三厘的機會逾九成，至今年12月，聯邦基金利率加至最少3厘已成市場共識，即較現水平大加2.75厘。今年底前只6次議息會議中，即市場預期最少5次加息半厘，或有部份會議決定大幅加息四分三厘。

美債市投資者同預期息口急升，10年美債息昨再撲近3厘關，大升逾1.5厘。滙豐首季利息收入及淨息差均已初見回升。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...