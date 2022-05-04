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【加息前夕】美聯儲急加息前銀行偷步炒 滙豐兩日漲6%升勢能持續?（附滙豐受惠加息詳解表）

財金 12:11 2022/05/04

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美聯儲局一連兩日FOMC議息會議，預計本港時間明日（周四）凌晨2時公布結果，市場近一面倒預期急加息半厘的同時，亦觀察會否同時公布縮表減債計劃。美國十年債息昨晚再上試近3厘關，資金偷步炒銀行股受惠息口向上，滙豐 （00005） 兩日累升最多近6%。

匯豐受惠息口趨升有數得計，近日股價受壓，關鍵是早前首季業績揭示預期信貸虧損急增，令首季稅前盈利走樣倒退28%。滙豐短綫升勢能否持續，不單看美聯儲急加息步伐及債息上升趨勢，更重要是美聯儲以至英倫銀行兩大主要央行，急加息及退出量寬的同時，能否令市場信服經濟急放緩以至衰退風險可控。

滙豐股價今早再升最多逾3%，暫高見51.35元，連同昨日升逾2%，兩個交易日合計累升近6%。滙豐中午收報50.75元，仍升近2%。渣打（02888）今早同步逆市炒上2%，恒生（00011）亦曾升近2%，中銀香港（02388）最多亦升逾1%。

利率期貨最新顯示，今次5月加息半厘機會近百分百，6月再加四分三厘的機會逾九成，至今年12月，聯邦基金利率加至最少3厘已成市場共識，即較現水平大加2.75厘。今年底前只6次議息會議中，即市場預期最少5次加息半厘，或有部份會議決定大幅加息四分三厘。

美債市投資者同預期息口急升，10年美債息昨再撲近3厘關，大升逾1.5厘。滙豐首季利息收入及淨息差均已初見回升。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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