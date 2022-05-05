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【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）

財金 12:18 2022/05/05

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美聯儲局今晨公布議息結果，一如市場預期急加息半厘，主席鮑威爾卻排除6月大幅加息四分三厘的可能性，令市場對6月加息預期急降温，美國十年債息昨短暫試闖3厘關後即回吐。市場憧憬加息步伐不致拖累經濟急放緩，滙豐 （00005） 為首銀行股延續過去兩日加息前偷步炒升強勢，今早繼續上闖。

匯豐受惠息口趨升有數得計，近日股價受壓，關鍵是早前首季業績揭示預期信貸虧損急增，令首季稅前盈利走樣倒退28%。市場最近演繹是已接受美聯儲急加息及收水遏抑通脹，只要不作一次大幅加息四分三厘行動，經濟脫軌衰退風險仍可控。加息步伐減慢，滙豐利息收入增長雖難免減慢，但只要經濟前景相對穩定，預期壞帳撥備減少，對滙豐盈利更有利。

滙豐股價今早再升最多近3%，高見51.8元，中午收報51.25元，再升1%。渣打 （02888） 、恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 中午分別升0.3%至1.2%。

鮑威爾發言後，利率期貨顯示加息預期急降温，6月加息預期共識由昨日的四分三厘，急降至只加0.25厘；至今年12月，聯邦基金利率最新預計加至2.25厘，即較現水平再加1.5厘。今年底前有5次議息會議中，即市場預期只有1次加息半厘，其他會議加幅都可維持在0.25息水平。

10年美債息昨再撲3厘關後稍回，作企於約2.94厘高位，今年以來大升約1.5厘。滙豐首季利息收入及淨息差均已初見回升。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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