【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版）

一如市場預期，美國聯儲局在結束一連兩日的議息會議後，於周三公布加息半厘，符預期。早於議息會議前，除了對儲局加息的力度，市場除了關注儲局的加息力度，還關注以議息聲明及會後發言中對經濟及加息計劃的看法，包括儲局未來加息路徑指引，「縮表」計劃細則，經濟形勢的判斷，及對通脹前景的看法等。

在聯儲局會議後，除了公布加息半厘以及6月開始縮表，聯儲局的表現被視為「鷹中帶鴿」，因此打消部分市場憂慮。在今次會議帶出5個關鍵訊息，主要訊息符合市場預期，部分更優於預期。

▼ 點擊圖片放大 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、？豐、領展、中移動的追？沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...