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【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版）

研究報告 17:34 2022/05/06

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一如市場預期，美國聯儲局在結束一連兩日的議息會議後，於周三公布加息半厘，符預期。早於議息會議前，除了對儲局加息的力度，市場除了關注儲局的加息力度，還關注以議息聲明及會後發言中對經濟及加息計劃的看法，包括儲局未來加息路徑指引，「縮表」計劃細則，經濟形勢的判斷，及對通脹前景的看法等。

在聯儲局會議後，除了公布加息半厘以及6月開始縮表，聯儲局的表現被視為「鷹中帶鴿」，因此打消部分市場憂慮。在今次會議帶出5個關鍵訊息，主要訊息符合市場預期，部分更優於預期。

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欄名 : 大行有路捉

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