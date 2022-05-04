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【加息前夕】5月議息會議 留意4大重點 

研究報告 11:55 2022/05/04

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美國聯儲本周將舉行議息會議，對於今次的加息預期，市場幾乎篤定會重手加息半厘。早前聯儲局不少官員認為，一次或多次加息50個基點是合適的。

...

欄名 : 大行有路捉

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