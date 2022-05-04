【加息前夕】5月議息會議 留意4大重點 研究報告 11:55 2022/05/04 分享： 分享： 美國聯儲本周將舉行議息會議，對於今次的加息預期，市場幾乎篤定會重手加息半厘。早前聯儲局不少官員認為，一次或多次加息50個基點是合適的。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資 2022/04/29 【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資 【板塊攻略】新能源車崛起 車股乘勢加速（附推薦股名單） 2022/04/29 【板塊攻略】新能源車崛起 車股乘勢加速（附推薦股名單） 【物管透視】物管股高增長持續有勢 2022/04/21 【物管透視】物管股高增長持續有勢 【見底指標】股市底 經濟底 都要仰望的消費數據 2022/04/21 【見底指標】股市底 經濟底 都要仰望的消費數據 【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向 2022/04/19 【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向 經濟 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 加息 縮表 美國 美國聯儲局 通脹 議息