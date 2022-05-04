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【價勢上升】通脹新寵 乘高景氣周期的化肥股

研究報告 16:51 2022/05/04

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全球最大化肥公司Nutrien披露一季報，淨利潤破紀錄大增近10倍，港股受消息影響，化肥相關企業股價亦一度飆升，相關股有中化化肥 （00297） 、中海化學 （03983） 、心連心 （01866）

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

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加拿大龍頭化肥公司Nutrien披露一季報，指出受益於化肥價格飆升，Nutrien一季度淨利潤為創紀錄的13.9億美元，合每股2.49美元，與去年同期比較（分別為1.33億美元合0.22美元），按年增長941%，Nutrien預計鉀肥銷量將增加，且銷售價格將繼續走高。受消息影響，有關港股股價亦一度急升。

現今糧食景氣延續，農化企業備受看好。主要原因是全球環境受俄烏戰爭，新冠疫情、通脹等多個因素影響，各國日益重視糧食安全，令到全球糧食價格持續上漲。以俄羅斯為例，俄羅斯總統官網4月27日發文稱，俄總統普京指示將俄羅斯出口化肥的限制延長至8月31日，並考慮進一步延長限制的可能性；俄羅斯政府官網又在4月30日發出消息，俄羅斯總理米舒斯京簽署政府令，臨時增加俄羅斯企業肥料出口配額50.1萬噸，該措施將持續至5月31日。可見糧食環境的不穩定，連帶在中長期維度上影響到全球糧食供應。

糧食料持續處於高景氣周期。需求端來看，全球糧食價格的上漲不僅持續提升糧食需求，而且將不斷提升下游種植者對農化產品的接受上限；供給端來看，農化行業經歷較長的景氣度以及新冠疫情持續擾動全球供應鏈，全球農資供應商資本開支或將偏緊。

農化產品價格偏高的因素有：

1.現時全球能源價格普漲，硫磺等基礎原材料大幅上漲，將導致並未向上布局一體化的農資供應商承受巨大的成本壓力，這或將進一步導致農化產品供應偏緊。

2.回顧2021年，供需錯配下化工行業處於高景氣階段。

3.新冠疫情等不可抗力導致國際市場基礎化工開工率不足。全球範圍內化工品需求較好。

4.寬松的貨幣政策進一步推動化工品價格上漲。

中國化肥行業

雙碳政策下，供給格局有望持續向好。需求端方面，在提效減量政策下，中國化肥是使用量呈現下降趨勢。根據農業農村部最新數據，全國化肥和農藥使用量連續5年負增長。2020年我國化肥使用量為5250萬噸，按年減少12.8%；供給端方面，在碳中和、環保等因素推動下，中小落後企業逐漸退出市場，行業中具備資源、資質優勢的企業，有望得到進一步發展。

短期看，糧食價格和石油價格均處於高位，化肥價格或將持續高位運行。受新冠疫情及極端天氣影響，全球農產品供需收緊，價格持續上漲，推動種植面積提升，從提升化肥需求。同時在新冠疫情影響下，國外企業產能開工率較低，訂單轉向國內，促進需求增長。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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