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威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？

國際 16:05 2022/05/06

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威廉王子為英國王室第二順位繼承人，今年迎來不惑之年。外界普遍看好威廉繼位，英國曾有民調結果顯示，接近一半民眾希望英女王繞過王儲查理斯，直接傳位給威廉。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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