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【油股攻略】建銀國際趙文利評油股　最佳買入時機

財金猛人追蹤 13:26 2022/05/05

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歐盟日前提出將對俄羅斯實施第六輪制裁，呼籲成員國在6個月內逐步停止俄羅斯進口原油，並在年底前停止進口成品油，若全面停止進口俄羅斯石油，或對全球石油供應造成衝擊。

另一方面，內地持續實施疫情封控措施，需求或下降，國際油價目前徘徊在100美元水平。

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建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，估計油價短期內下行機會較大，但中長期（6-12個月）來說，油價再往下機會較小，上行空間較大。

趙文利指出，美國早前釋放戰略儲備填補缺口，有助油價回穩，不過，未來要關注石油儲備會否因為俄羅斯被制裁，而大幅減少。由於油價與年初對比仍屬偏高，他認為，買入油股的最佳時間是當油價再度大幅上升時。

此外，由於油價自最高位回落，他相信外圍的通脹壓力在未來一兩個月會有所緩解，而中國通脹更多是取決於疫情防控措施，對供應鏈的影響，估計上半年中國通脹壓力並不是非常大。

中國因應疫情重燃重新實施嚴格的封鎖措施遏制石油需求，國際能源署（IEA）早前下調今年全球石油日需求預測2.6萬桶，又預計中國4月每日石油消耗量減少92.5萬桶。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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