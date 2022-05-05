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【大行買貨名單】5間大行本周首選股 息率最高9厘（一文盡覽）

研究報告 10:58 2022/05/05

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總結今周大行推介，瑞銀列出7隻可受惠於目前加息環境的港股，股息率最高9厘；星展銀行推薦10隻中港首選股；野村推介13隻港股和中概股名單；大華繼顯列出9隻重點推介港股；摩根大通列出預期市場份額可提升的中資股「增持」評級名單。

瑞銀薦7隻受惠加息環境的港股

瑞銀5月3日發表研究報告指，在4月份MSCI香港指數下挫5%，除了因為市場憂慮環球經濟增長前景外，市場亦憂慮內地疫情對中國經濟的影響，瑞銀決定調低今年中國經濟增長預測，由5%下調至4.2%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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