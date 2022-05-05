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港股縱挾淡 空軍戰意高

名家專區 2022/05/05

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重磅科網股上周五同步報復式反彈，本欄此前已分析相信是長假前挾淡帶動。翻查港股沽空數據，上周四期指結算日沽空成交近239億元，沽空比率達22.5%創紀錄新高，為翌日大挾淡埋下伏綫（圖二）。

惟挾淡過後，空

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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