港股縱挾淡 空軍戰意高 名家專區 2022/05/05 分享： 分享： 重磅科網股上周五同步報復式反彈，本欄此前已分析相信是長假前挾淡帶動。翻查港股沽空數據，上周四期指結算日沽空成交近239億元，沽空比率達22.5%創紀錄新高，為翌日大挾淡埋下伏綫（圖二）。 惟挾淡過後，空 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 科企內綫股東 套現震散信心 今日 科企內綫股東 套現震散信心 你可能感興趣 科企內綫股東 套現震散信心 今日 01:00 科企內綫股東 套現震散信心 最新專欄文章 透視中港美 - 科企內綫股東 套現震散信心 今日 科企內綫股東 套現震散信心 透視中港美 - 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 2022/05/04 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 透視中港美 - 科技藍籌 挾淡之後 2022/05/03 科技藍籌 挾淡之後 透視中港美 - 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 2022/04/30 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 透視中港美 - 日央行誓放水 渡邊太太出擊 2022/04/29 日央行誓放水 渡邊太太出擊 恒生指數 港股 成交