科企內綫股東 套現震散信心 名家專區 2022/05/05 分享： 分享： 上周中央放言支持平台經濟行業發展，以及力爭與美方就中概股審計監管爭拗達成協議，兩大利好消息推動下，重磅科網股好不容易初露轉勢曙光。走勢原本漸入佳境，卻因重磅科網股相繼披露內綫股東趁反彈急套現，令投資者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 港股縱挾淡 空軍戰意高 今日 港股縱挾淡 空軍戰意高 你可能感興趣 港股縱挾淡 空軍戰意高 今日 01:00 港股縱挾淡 空軍戰意高 最新專欄文章 透視中港美 - 港股縱挾淡 空軍戰意高 今日 港股縱挾淡 空軍戰意高 透視中港美 - 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 2022/05/04 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 透視中港美 - 科技藍籌 挾淡之後 2022/05/03 科技藍籌 挾淡之後 透視中港美 - 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 2022/04/30 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 透視中港美 - 日央行誓放水 渡邊太太出擊 2022/04/29 日央行誓放水 渡邊太太出擊 恒生指數 港股 成交 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 美團－W（03690） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 阿里巴巴－SW（09988）