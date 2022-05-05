科企內綫股東 套現震散信心

上周中央放言支持平台經濟行業發展，以及力爭與美方就中概股審計監管爭拗達成協議，兩大利好消息推動下，重磅科網股好不容易初露轉勢曙光。走勢原本漸入佳境，卻因重磅科網股相繼披露內綫股東趁反彈急套現，令投資者

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