澳洲央行突加息 莫里森的催命符 國際 21:47 2022/05/04 分享： 分享： 澳洲逾10年來首次加息，澳洲央行周二宣布加息25點子，標準利率由歷史低位0.1厘加至0.35厘。適逢澳洲本月21日舉行大選，加息恐令總理莫里森（Scott Morrison）的選情雪上加霜，甚至為執政自由黨的下台一錘定音。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 你可能感興趣 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 22:08 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 22:44 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 21:24 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 最新專欄文章 國金札記 - 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 今日 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 2022/05/03 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/27 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 政治 選舉 貨幣政策 莫里森 澳洲央行 澳洲 加息 議息 樓價 通脹