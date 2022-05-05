美儲加息會否開啟熊市？

美聯儲今早淩晨宣布，貨幣政策委員會FOMC的委員一致投票同意，將政策利率聯邦基金利率的目標區間從0.25%到0.50%上調至0.75%至1.00%。這是美聯儲2000年5月以來首度一次加息50個基點，也是2006年以來首次連續兩次會議加息。本次加息幅度為今年3月上次加息的兩倍，符合市場預期。

然而，美債利率曲綫倒掛引發「衰退」遐想︰隨着美聯儲邁出了貨幣政策正常化的腳步，美債利率曲綫逐漸呈現「熊平」特徵，部分期限利差甚至出現了倒掛現象。其中，10Y-2Y利差作為市場較為關注的「衰退訊號」指標之一，近期呈現的短暫倒掛也引發了市場關於美國經濟可能即將步入衰退的爭議。

談衰退為時尚早，可能需要等到年底或明年初︰

1）利差倒掛對預測衰退具備前瞻性︰從1980年以來，美債長短端利率總共出現過5輪明顯的倒掛現象，且在出現倒掛後的一段時間內均出現了經濟衰退/經濟下行的情況，這也令利率曲綫倒掛成為了經濟衰退的領先指標之一。

2）本輪10Y-2Y倒掛對經濟衰退的預測或暫時失真︰由於美聯儲采取的緊縮動作過於滯後，10Y-2Y倒掛對衰退的訊號含義可能會出現「失真」，建議還是以10Y-3M利差是否倒掛作為經濟的前瞻指標。

3）兩個利差指標在未來或將趨於彌合︰隨着美聯儲加息動作的不斷推進，預計未來兩個利差指標將趨於彌合，10Y-3M利差在今年年底或明年年初存在倒掛可能。

利差倒掛對大類資產的影響︰

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