澳洲央行突加息 莫里森的催命符？

澳洲逾10年來首次加息，澳洲央行周二宣布加息25點子，標準利率由歷史低位0.1厘加至0.35厘。

適逢澳洲本月21日舉行大選，加息恐令總理莫里森的選情雪上加霜，甚至為執政自由黨的下台一錘定音。

通脹21年

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