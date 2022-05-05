澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 名家專區 2022/05/05 分享： 分享： 澳洲逾10年來首次加息，澳洲央行周二宣布加息25點子，標準利率由歷史低位0.1厘加至0.35厘。 適逢澳洲本月21日舉行大選，加息恐令總理莫里森的選情雪上加霜，甚至為執政自由黨的下台一錘定音。 通脹21年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 國金札記 - 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 2022/05/04 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 2022/05/03 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 疫情 中國 政治 樓價 貨幣政策 壓力 加息 選舉 澳洲 失業