港未跟美加息 「供平過租」可持續? 名家專區 14:00 2022/05/07 分享： 分享： 低息環境支持本港樓價高企，特別是「供平過租」造就用家、投資者入市誘因，惟隨着加息周期到臨，情況將會逆轉，屆時買樓收租難再成為優勢，樓價或有調整壓力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 市面復常 小業主重訂底價 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 突然轉去炒車位 2022/04/22 突然轉去炒車位 加息下 「茂波PLAN」風險增 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 你可能感興趣 市面復常 小業主重訂底價 01:00 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 01:00 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 突然轉去炒車位 01:00 2022/04/22 突然轉去炒車位 最新專欄文章 專家樓論 - 東鐵過海段通車 留意受惠區 2022/05/06 東鐵過海段通車 留意受惠區 專家樓論 - 月月要賣2000伙 2022/05/05 月月要賣2000伙 專家樓論 - 民生區商舖率先受惠 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 專家樓論 - 給新特首的3個績效指標 2022/05/03 給新特首的3個績效指標 專家樓論 - 加息下 「茂波PLAN」風險增 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 二手市場 一手市場 香港物業 樓價 收租 加息