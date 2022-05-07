  • 28°C
香港時間 : 2022507日 (週六) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港未跟美加息 「供平過租」可持續?

名家專區 14:00 2022/05/07

分享：

分享：

低息環境支持本港樓價高企，特別是「供平過租」造就用家、投資者入市誘因，惟隨着加息周期到臨，情況將會逆轉，屆時買樓收租難再成為優勢，樓價或有調整壓力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

市面復常 小業主重訂底價
2022/04/19
市面復常 小業主重訂底價
換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧
2022/04/21
換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧
突然轉去炒車位
2022/04/22
突然轉去炒車位
加息下 「茂波PLAN」風險增
2022/04/29
加息下 「茂波PLAN」風險增

你可能感興趣

市面復常 小業主重訂底價
01:00 2022/04/19
市面復常 小業主重訂底價
換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧
01:00 2022/04/21
換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧
突然轉去炒車位
01:00 2022/04/22
突然轉去炒車位

最新專欄文章

專家樓論 - 東鐵過海段通車 留意受惠區
2022/05/06
東鐵過海段通車 留意受惠區
專家樓論 - 月月要賣2000伙
2022/05/05
月月要賣2000伙
專家樓論 - 民生區商舖率先受惠
2022/05/04
民生區商舖率先受惠
專家樓論 - 給新特首的3個績效指標
2022/05/03
給新特首的3個績效指標
專家樓論 - 加息下 「茂波PLAN」風險增
2022/04/29
加息下 「茂波PLAN」風險增
二手市場 一手市場 香港物業 樓價 收租 加息

下一篇文章

強化治理挑戰巨 郵局排隊揭流弊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版