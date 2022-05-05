【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 重磅中概股美退市難逆轉

在市場一再傳出中國監管機構與美方磋商，讓美國上市審議監管機構現場巡查中概股審計過程之際，美國證監會（SEC）昨第六度出手，將88隻中概股納入「預定除牌名單」。

今次大增擬除牌名單後，已有128家中概股進入除牌程度，佔美股上市中概股近半數。本欄過去已曾分析，SEC根據<外國公司問責法>賦權，擬勒令不符美國上市審計監察要求的中概股退市，歸根到底是要避免20年前的美國油企安隆假數醜聞重演，不會在監管標準中妥協；中國以國家安全為念，亦不大可能讓掌握數以億計用戶大數據的重磅科企向美方敝開敏感資料。大型中概股美退市料難扭轉。

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今次已是SEC自3月中以來第6次出招，而且納入名單中概股數目亦最多，是過去5次共40家的逾兩倍，令擬除牌公司一下子激增至128家。根據中美經濟安全審查委員會資料，截至今年3月底，在各主要美國交易所上市中概股共261家，即至今已有近半中概股被納入SEC的退市羅網。

今次新納入「預定除牌名單」中概股，當中最少9家為已來港上市的回流中概股，當中包括......

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