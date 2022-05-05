  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 重磅中概股美退市難逆轉（第二版）

財金 16:28 2022/05/05

分享：

分享：

在市場一再傳出中國監管機構與美方磋商，讓美國上市審議監管機構現場巡查中概股審計過程之際，美國證監會（SEC）昨第六度出手，將88隻中概股納入「預定除牌名單」。

今次大增擬除牌名單後，已有128家中概股進入除牌程度，佔美股上市中概股近半數。本欄過去已曾分析，SEC根據<外國公司問責法>賦權，擬勒令不符美國上市審計監察要求的中概股退市，歸根到底是要避免20年前的美國油企安隆假數醜聞重演，不會在監管標準中妥協；中國以國家安全為念，亦不大可能讓掌握數以億計用戶大數據的重磅科企向美方敝開敏感資料。大型中概股美退市料難扭轉。

相關文章：美證監再出招列5隻擬除牌股 拆解審計爭議為何難解?

今次已是SEC自3月中以來第6次出招，而且納入名單中概股數目亦最多，是過去5次共40家的逾兩倍，令擬除牌公司一下子激增至128家。根據中美經濟安全審查委員會資料，截至今年3月底，在各主要美國交易所上市中概股共261家，即至今已有近半中概股被納入SEC的退市羅網。

今次新納入「預定除牌名單」中概股，當中最少9家為已來港上市的回流中概股，當中包括......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）
今日
【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）
【科網藍籌反彈】中概股美退市危機縱難解 空軍急撤科網股挾升或未完（第二版）（附ATMXJ累積淡倉變化圖）
2022/05/03
【科網藍籌反彈】中概股美退市危機縱難解 空軍急撤科網股挾升或未完（第二版）（附ATMXJ累積淡倉變化圖）
【內銀季績檢閱】郵儲行首季盈利超招行 拆解高增長至勝關鍵（第二版）
2022/05/03
【內銀季績檢閱】郵儲行首季盈利超招行 拆解高增長至勝關鍵（第二版）
【衰退危機】美首季GDP倒退港股即飆升 衰退風險扭轉急加息預期？（第二版）
2022/05/03
【衰退危機】美首季GDP倒退港股即飆升 衰退風險扭轉急加息預期？（第二版）
【拆解人幣挾淡】人行下調外滙存準金 國家隊主力未出動先挾淡（第二版）
2022/04/29
【拆解人幣挾淡】人行下調外滙存準金 國家隊主力未出動先挾淡（第二版）
第二上市 中國概念股 經濟 港股 除牌 證監會 美股 阿里巴巴 大數據 審計

下一篇文章

【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版