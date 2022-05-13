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【追蹤女股神】虛擬幣爆幣災 Cathie Wood入火場兩日掃逾80萬股Coinbase（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 17:33 2022/05/13

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美國聯儲局宣布加息半厘，符合市場預期。科技股對加息尤其敏感，女股神Cathie Wood議息前偃旗息鼓，連續兩日只增持一家公司股份。ARKK 5月3日無交易後，5月4日恢復入市，連同ARKW合共買入27萬股生科股Invitae（美：NVTA），現Ark Investment共持有約2370萬股Invitae。

ARK六大主攻型ETF操作一覽

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 追蹤女股神

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Cathie Wood ETF 買入 港股 美股 增持 減持 加息 美國聯儲局

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