【追蹤女股神】Cathie Wood愛股頻暴跌 信心無損趁低勁掃Roku、Block及Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）

納指5月24日大跌2.35%，Cathie Wood頭號愛股Tesla（美：TSLA）大跌近7%，她旗下的ARKK及ARKW 兩大ETF合共增持2.5萬股Tesla，兩日合共增持逾4萬股Tesla。不過她增持最多的卻是Roku（美：ROKU），ARKK與ARKW合共增持逾26萬股Roku。Roku昨晚跌幅高達13.7%。另外Block（美：SQ）也獲增持逾22萬股，Block股價昨晚低收9%。

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.（5月13日之後、5月5日至5月12日ARK操作情況，訂戶可登入繼續瀏覽。）

5月4日

美國聯儲局宣布加息半厘，符合市場預期。科技股對加息尤其敏感，女股神Cathie Wood議息前偃旗息鼓，連續兩日只增持一家公司股份。ARKK 5月3日無交易後，5月4日恢復入市，連同ARKW合共買入27萬股生科股Invitae（美：NVTA），現Ark Investment共持有約2370萬股Invitae。

女股神每日持倉操作，

2022年5月3日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年3月30日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）



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