【追蹤女股神】Cathie Wood撈底成功？ 連續4日加倉逾1100萬股Ginkgo（一文盡覽ARK最新買賣清單）

比特幣回穩至3萬美元水平，女股神Cathie Wood亦停止追入Coinbase（美：COIN）。5月13日Ark Investment 只沽不買，當中百度（美：BIDU）再遭減持，減持806股百度後，ARKQ尚餘下1110股百度。

5月13日 ARK旗下ETF最新操作

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.（5月13日之後、5月5日至5月12日ARK操作情況，訂戶可登入繼續瀏覽。）

5月4日

美國聯儲局宣布加息半厘，符合市場預期。科技股對加息尤其敏感，女股神Cathie Wood議息前偃旗息鼓，連續兩日只增持一家公司股份。ARKK 5月3日無交易後，5月4日恢復入市，連同ARKW合共買入27萬股生科股Invitae（美：NVTA），現Ark Investment共持有約2370萬股Invitae。

女股神每日持倉操作，

2022年5月3日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年3月30日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）

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