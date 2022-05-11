【追蹤女股神】Cathie Wood繼續減持百度 對Twist加倉不斷（一文盡覽ARK最新買賣清單）

美國聯儲局宣布加息半厘，符合市場預期。科技股對加息尤其敏感，女股神Cathie Wood議息前偃旗息鼓，連續兩日只增持一家公司股份。ARKK 5月3日無交易後，5月4日恢復入市，連同ARKW合共買入27萬股生科股Invitae（美：NVTA），現Ark Investment共持有約2370萬股Invitae。

ARK六大主攻型ETF操作一覽

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