【人幣走勢】瑞銀汪濤料年中人幣兌美元有望破7關口

近兩周人民幣大幅貶值，人民幣兌美元貶至6.9水平。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤料未來幾個月內，人民幣兌美元會進一步走弱。

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汪濤指出，雖然人民幣走弱和基本面變化，以及現行貨幣政策方向基本一致，相信央行不會將人民幣貶值作為拉動經濟增長的工具，預計央行在滙率和其他政策目標之間尋求平衡。

她認為：

「由於近期美元保持強勢勢頭，中國出口和經濟走弱，人民幣兌美元在年中可能突破7這個關口，不過年底應該重新回到7以內。」

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瑞銀將2022年底人民幣兌美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。同時預計下半年防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

該行預測2023年美元對其他主要貨幣走弱，同時預計中國經濟會進一步復甦。

從市場交易的角度看，她又說，直至兩周前人民幣仍在持續走強意味著市場的對衝倉位可能較低，同時很多出口商對於人民幣近兩周以來的大幅貶值始料未及。隨著更多的市場主體開始對衝人民幣進一步貶值的風險，人民幣可能面臨進一步走弱的壓力。

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