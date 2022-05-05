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【追蹤股神】大海航行靠舵手 巴菲特獲9成票續任巴郡主席（附股神教路買蘋果時機）

財金猛人追蹤 14:50 2022/05/05

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美國最大公共養老金基金CalPERS上月中表示，計劃投票支持罷免「股神」巴菲特出任巴郡主席的股東提案並被媒體大肆報道。不過巴郡股東會後投票結果出爐，巴菲特主席地位牢不可破，巴郡一貫的投資策略將延續， 而事實上年近92的巴菲特早已搵定接班人。

    點擊圖片放大

除了蘋果，第一季的重點增持對象還有西方石油（美：OXY） ，詳見：【追蹤巴菲特】股神 PK 華爾街狼王 誰更技高一籌（第二版）

而4月巴郡亦大手增持惠普（美：HPQ），詳見：【股神出手】睇巴菲特掃惠普 學價值投資法執「平」股

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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