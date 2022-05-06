【加息縮表】股市先升後跌 光銀國際林樵基談劇烈震盪源頭

美國加息縮表，首日股市欣然上升，翌日變臉大挫，港股先升後跌，股市劇烈震盪的警號原來未有停過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基解構箇中因由。

美國聯邦儲備局在2022年第三次議息會議結束後，宣布將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到0.75至1厘的水平。今年內，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基估計，聯儲局將在未來兩次議息會議，繼續以每次50個基點的幅度進行加息，而其後3次會議也進一步加息，但每次上調幅度將減緩至25個基點。

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林樵基指出，聯儲局加速收緊貨幣政策是為了力遏通脹上行，是次50個基點的加息幅度是聯儲局自2000年以來最激進的做法。

激進的貨幣政策

聯儲局宣布開始逐步實施量化緊縮政策，漸進式地縮減資產負債表，並將從2022年6月開始，以每月475億美元的速度減持債務，並自9月開始將減持金額提高至950億美元。聯儲局在會後聲明中表示，目前強勁的經濟復甦與不斷攀升的通脹並行，就業指標繼續走強。

聯儲局堅定地採取了更為激進的貨幣政策立場，進一步加大緊縮力度，反映從市場中抽走過多的流動性對遏制飈升的通脹水平而言至關重要。展望未來，新冠疫情對經濟活動構成的干擾持續推升通脹率，而俄烏衝突進一步加劇供應鏈危機，阻礙供應鏈的恢復，同時對勞動力供給和消費正常化發展產生負面影響。林樵基表示：

聯儲局的目標是在確保經濟穩定發展的情況下，更積極地推動貨幣政策的正常化發展，力求遏制通脹率螺旋式上升的走勢。考慮到美國通脹已經觸及40年來的高位且遠高於美聯儲2%的目標，他預計在今年內，聯儲局將在未來兩次議息會議上繼續以每次50個基點的幅度進行加息，並在之後的3次會議上進一步加息，但每次上調幅度將減緩至25個基點。

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