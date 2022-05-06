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【抗通脹工具】買黃金股及EFT時機的4個因素

研究報告 09:06 2022/05/06

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黃金可說是對抗通脹的工具，其保值作用明顯，而購買黃金一直被宣傳為防止美元等法定貨幣購買力下降的保障措施，或者說黄金是「最终貨幣」。

由於現代信用貨幣體系是美元作主導，當美元出現重大狀況的時候，黃金這個「後備」才可能出頭。

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

美國3月消費物價指數（CPI）按月升至8.5%的新高水平，方正證券預計美國本輪通脹短期內不會結束。因勞動力短缺正在推高工資水平，生產和原材料成本上升，導致成本推動型通貨膨脹，進而提高總體價格水平，從而出現持續通脹的風險。

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東亞前海證券亦指美國通脹高企下黃金行業迎來絕佳配置時機。黃金在高通脹環境中回報率表現尤為出色，根據世界黃金協會統計，在高通脹（>3%）的市場環境下黃金的名義回報約為11.2%，高於其在低通脹環境下的回報水平。

黃金可應對通脹過快

一直以來金價以緩慢和不規則方式跟蹤通脹，兩者（金價及通脹）隨時間推移而上升，但二者之間的關係並不均衡，而且在大多數投資者的時間範圍內，黃金可能不是完全可靠的通脹對冲工具。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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