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【抗通脹系列】黃金 金股 黃金EFT買得過嗎？

研究報告 10:37 2022/05/06

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黃金可說是對抗通脹的工具，其保值作用明顯，而購買黃金一直被視作防止美元等國際貨幣購買力下降的保障措施，或者說黄金是「最终貨幣」。

由於現代信用貨幣體系是美元作主導，當市場對美元、美經濟有疑慮時，黃金往往會乘勢而起。

當下，美國加息無論速度、幅度也高於預期，通脹高企，通脹見頂的預估有待時間驗證，傳統大國、強國製造業領先指標令人擔憂，在這樣的環境下，黃金的牌面似乎多了很多支撑，黃金、金股、黃金ETF買得過嗎?

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

美國3月消費物價指數（CPI）按月升至8.5%的新高水平，方正證券預計美國本輪通脹短期內不會結束。因勞動力短缺正在推高工資水平，生產和原材料成本上升，導致成本推動型通貨膨脹，進而提高總體價格水平，從而出現持續通脹的風險。

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東亞前海證券亦指美國通脹高企下黃金行業迎來絕佳配置時機。黃金在高通脹環境中回報率表現尤為出色，根據世界黃金協會統計，在高通脹（>3%）的市場環境下黃金的名義回報約為11.2%，高於其在低通脹環境下的回報水平。

黃金可應對通脹過快

一直以來金價以緩慢和不規則方式跟蹤通脹，兩者（金價及通脹）隨時間推移而上升，但二者之間的關係並不均衡，而且在大多數投資者的時間範圍內，黃金可能不是完全可靠的通脹對冲工具。

本港上市的金股，年初至今計算，相對港股顯然大幅跑贏，例如招金礦業（01818）、中國黃金（02099）、紫金（02899）,以至SPDR金ETF（02840）及價值黃金ETF（03081）等。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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