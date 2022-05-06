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安本：投資者須共同構建綠色亞洲

名家專區 2022/05/06

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未來八年，舉足輕重，世界需要快速「去碳化」（指從化石燃料轉向可再生能源），而亞洲的角色不言而喻，畢竟全球十大溫室氣體排放國當中，亞洲國家佔其中四個，而且前四名包括中國（China）和印度（India）

...

撰文 : 文慶生（Rene Buehlmann） 安本亞太區行政總裁

欄名 : 名家觀點

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