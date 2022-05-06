安本：投資者須共同構建綠色亞洲

未來八年，舉足輕重，世界需要快速「去碳化」（指從化石燃料轉向可再生能源），而亞洲的角色不言而喻，畢竟全球十大溫室氣體排放國當中，亞洲國家佔其中四個，而且前四名包括中國（China）和印度（India）

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