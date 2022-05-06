安本：投資者須共同構建綠色亞洲 名家專區 2022/05/06 分享： 分享： 未來八年，舉足輕重，世界需要快速「去碳化」（指從化石燃料轉向可再生能源），而亞洲的角色不言而喻，畢竟全球十大溫室氣體排放國當中，亞洲國家佔其中四個，而且前四名包括中國（China）和印度（India） ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 文慶生（Rene Buehlmann） 安本亞太區行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 2022/05/05 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩 2022/05/04 瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩 信銀國際劉建民：加息利傳統金融股 2022/04/29 信銀國際劉建民：加息利傳統金融股 專訪 - 卓百德薦4大心水板塊 2022/04/28 卓百德薦4大心水板塊 安本：ESG投資處於起步階段 2022/04/27 安本：ESG投資處於起步階段 中國 經濟 金融 歐洲 債券 亞洲 印度 ESG 煤 亞太