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普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾

國際 22:14 2022/05/05

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歐盟禁止俄羅斯石油入口一事上，再次凸顯德國於歐洲的影響力之大，根本沒有其他國家可以相提並論。毫無疑問，既然歐盟不可能打垮俄羅斯，就只有打痛俄羅斯，特別在經濟上，才有望盡早結束烏克蘭戰爭。惟歐洲之內有能力打痛俄羅斯的國家，顯然只得德國這個歐盟龍頭。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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