普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 國際 22:14 2022/05/05 分享： 分享： 歐盟禁止俄羅斯石油入口一事上，再次凸顯德國於歐洲的影響力之大，根本沒有其他國家可以相提並論。毫無疑問，既然歐盟不可能打垮俄羅斯，就只有打痛俄羅斯，特別在經濟上，才有望盡早結束烏克蘭戰爭。惟歐洲之內有能力打痛俄羅斯的國家，顯然只得德國這個歐盟龍頭。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 你可能感興趣 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 21:47 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 22:08 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 21:24 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 最新專欄文章 國金札記 - 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 今日 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 國金札記 - 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 2022/05/04 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 2022/05/03 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 德國 政治 外交 地緣政治 歐盟 烏克蘭 俄羅斯 普京 石油 天然氣