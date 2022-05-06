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李家超贏硬 建制選委估得票90至92%

名家專區 2022/05/06

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作為唯一特首候選人，李家超贏硬是必然，只是他將有多高票數當選？綜合多名資深建制選委的估計，約在1,310至1,340之間（即約90%至92%得票），主要原因是有百多名選委身在外地，未必能返港投票。

董當

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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