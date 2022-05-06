李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 名家專區 2022/05/06 分享： 分享： 作為唯一特首候選人，李家超贏硬是必然，只是他將有多高票數當選？綜合多名資深建制選委的估計，約在1,310至1,340之間（即約90%至92%得票），主要原因是有百多名選委身在外地，未必能返港投票。 董當 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超：移障礙 創有利條件爭通關 今日 李家超：移障礙 創有利條件爭通關 你可能感興趣 李家超：移障礙 創有利條件爭通關 今日 01:00 李家超：移障礙 創有利條件爭通關 最新專欄文章 有政戲 - 候任特首辦4任務 首要組新班子 2022/05/04 候任特首辦4任務 首要組新班子 有政戲 - 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 2022/05/03 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 有政戲 - 政綱緊迫 兩大消失的內容 2022/04/30 政綱緊迫 兩大消失的內容 有政戲 - 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 2022/04/29 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 有政戲 - 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 2022/04/28 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 政治 特首選舉 李家超 立法會 加拿大 工聯會 董建華 佛山 曾蔭權 高志森