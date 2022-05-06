加息仍審慎 縮表待消化 名家專區 2022/05/06 分享： 分享： 美聯儲一如市場預期急加息半厘，美股卻上演反高潮一幕，科技股納指與標普500指數同急彈逾3%。股市反應正面，並非美聯儲加息行動温和，而是主席鮑威爾排除了6月加息0.75厘的選項，紓緩了市場此前的過度憂慮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科企內綫股東 套現震散信心 2022/05/05 科企內綫股東 套現震散信心 透視中港美 - 港股縱挾淡 空軍戰意高 2022/05/05 港股縱挾淡 空軍戰意高 透視中港美 - 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 2022/05/04 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 透視中港美 - 科技藍籌 挾淡之後 2022/05/03 科技藍籌 挾淡之後 透視中港美 - 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 2022/04/30 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 通脹 加息 議息 鮑威爾 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 美滙指數 美元