加息仍審慎 縮表待消化

美聯儲一如市場預期急加息半厘，美股卻上演反高潮一幕，科技股納指與標普500指數同急彈逾3%。股市反應正面，並非美聯儲加息行動温和，而是主席鮑威爾排除了6月加息0.75厘的選項，紓緩了市場此前的過度憂慮

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