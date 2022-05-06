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加息仍審慎 縮表待消化

名家專區 2022/05/06

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美聯儲一如市場預期急加息半厘，美股卻上演反高潮一幕，科技股納指與標普500指數同急彈逾3%。股市反應正面，並非美聯儲加息行動温和，而是主席鮑威爾排除了6月加息0.75厘的選項，紓緩了市場此前的過度憂慮

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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