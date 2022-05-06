網易增長點：遊戲出海熱

國企指數昨日先升後跌，但要小心港股近年立夏至立秋期間跌多升少，即未來三個月走勢可能風高浪急！不過，中央似乎放鬆互聯網監管，如是則有助科網股甚至乎網遊的發展空間，尤其網易（09999）布局海外市場，利好

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