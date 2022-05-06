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網易增長點：遊戲出海熱

名家專區 2022/05/06

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國企指數昨日先升後跌，但要小心港股近年立夏至立秋期間跌多升少，即未來三個月走勢可能風高浪急！不過，中央似乎放鬆互聯網監管，如是則有助科網股甚至乎網遊的發展空間，尤其網易（09999）布局海外市場，利好

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 人民幣

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