網易增長點：遊戲出海熱 名家專區 2022/05/06 分享： 分享： 國企指數昨日先升後跌，但要小心港股近年立夏至立秋期間跌多升少，即未來三個月走勢可能風高浪急！不過，中央似乎放鬆互聯網監管，如是則有助科網股甚至乎網遊的發展空間，尤其網易（09999）布局海外市場，利好 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔貶值】恒指210上落 立秋前跌親好大鑊（第四版） 2022/05/05 【人仔貶值】恒指210上落 立秋前跌親好大鑊（第四版） 中字股實力談 - 工行8厘息 PE亦偏低 2022/05/04 工行8厘息 PE亦偏低 中字股實力談 - 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 2022/05/03 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 中字股實力談 - 比亞迪收集 分拆成亮點 2022/04/29 比亞迪收集 分拆成亮點 中字股實力談 - 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 2022/04/28 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 人民幣