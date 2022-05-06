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俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎

名家專區 2022/05/06

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歐盟禁止俄羅斯石油入口一事上，再次凸顯德國於歐洲的影響力之大，根本沒有其他國家可以相提並論。毫無疑問，既然歐盟不可能打垮俄羅斯，就只有打痛俄羅斯，特別在經濟上，才有望盡早結束烏克蘭戰爭。惟歐洲之內有能

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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