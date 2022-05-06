俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 名家專區 2022/05/06 分享： 分享： 歐盟禁止俄羅斯石油入口一事上，再次凸顯德國於歐洲的影響力之大，根本沒有其他國家可以相提並論。毫無疑問，既然歐盟不可能打垮俄羅斯，就只有打痛俄羅斯，特別在經濟上，才有望盡早結束烏克蘭戰爭。惟歐洲之內有能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/05 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 國金札記 - 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 2022/05/05 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 國金札記 - 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 2022/05/04 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 2022/05/03 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 經濟 歐洲 外交 俄羅斯 歐盟 德國 烏克蘭 石油 戰爭 天然氣