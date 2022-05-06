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名牌中藥股拓展有大計!

名家專區 02:30 2022/05/06

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聯儲局早一晚宣布加息半厘後，又一次啓動美股大玩過山車，早一晚由於鮑威爾出口術，使市場覺得加息和退市會循序漸進，不會一次便加0.75厘，同時預期儲局可以成功遏抑通脹及避免經濟衰退。投資者們早已預期加息會

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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