名牌中藥股拓展有大計! 名家專區 02:30 2022/05/06 分享： 分享： 聯儲局早一晚宣布加息半厘後，又一次啓動美股大玩過山車，早一晚由於鮑威爾出口術，使市場覺得加息和退市會循序漸進，不會一次便加0.75厘，同時預期儲局可以成功遏抑通脹及避免經濟衰退。投資者們早已預期加息會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「盈利王」料今年派更高息! 2022/05/04 「盈利王」料今年派更高息! 投資坐標 - 高息高盈利的「喉片股王」! 2022/04/29 高息高盈利的「喉片股王」! 投資坐標 - 儲油賣油股息高達十二厘! 2022/04/27 儲油賣油股息高達十二厘! 投資坐標 - 超高息還是硬道理! 2022/04/26 超高息還是硬道理! 投資坐標 - 收十厘息的基建機械股 2022/04/22 收十厘息的基建機械股 A股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 神冠控股（00829） 馬鞍山鋼鐵（00323） 康臣葯業（01681） 中藥股 加息 美國聯儲局 鮑威爾