【股滙震盪】美元破頂微笑 港股苦笑二萬關告急

美聯儲周三晚一如市場預期加息半厘息，主席鮑威爾會後記者上排除6月大幅加息0.75厘後，美滙指數一度回落至約102.6相對低位。惟投資者經一日沉澱後，市場投資瞬間轉為悲觀，普遍質疑美聯儲試圖以相對温和加幅遏迎通脹的做法，只會兩頭不到岸。

美滙昨晚迅即急彈至最高逾103.9，大升逾1%再創20年高位；美股震盪更激烈，三大指數周三同彈約3%後，昨日高位急墮，道指及標普500指數瀉逾3%打回原形，科技股納指更收跌5%，跌至2020年11月以來最低水平。

美資大行富瑞指出，圖表上看，美元自2020年首季爆疫以來，至近日受全球高通脹威脅，出現了完美的「美元微笑」走勢。由最後爆疫時全球市場紛亂，環球資金湧入美元作避難所；至其後美聯儲以緊急減息至近零，以及大舉量寬買債救市，美滙急速回落；到近日美國經濟出現過高迹象，通脹高燒不退，美聯儲以急加息遏抑通脹。

美聯儲周三會後加息半厘，是22年來首次再大幅加息。惟面對美國3月高達8.5%的41年來最高通脹，分析員普遍仍認為即使未來2、3次FOMC會議各加息半厘，或仍不足以遏抑超高通脹。一如鮑威爾記者會上所言，中國防控疫情措施對全球供應鏈的影響，加上俄烏戰爭推升通脹效應，都為聯儲局控制通脹加添困難。

英倫銀行昨晚議息後加息0.25厘，會後聲明更坦白，加息無助即時遏抑通脹，估計英國通脹會由現7%的30年高位，進一步升至10%。

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