  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (週一) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股滙震盪】美元突破104關再創廿年高 人幣失6.7關上證試穿3000點（第二版）

財金 11:25 2022/05/09

分享：

分享：

美聯儲周三晚一如市場預期加息半厘息，主席鮑威爾會後記者上排除6月大幅加息0.75厘後，美滙指數一度回落至約102.6相對低位。惟在上周五美國公布4月份就業數據強勁後，美滙即急抽升至104以上，再創廿年高位。

港匯上周五觸及7.85弱方保證，資金隨時加快外流，人民幣今早兌每美元亦跌穿6.7關，美滙則續企於104以上高位。A股今早普遍偏軟，上證綜指一度再試穿3000心理關口後反彈，是否國家隊出動撐市有助觀察。惟在美國加息預期反覆趨升，超強美元迫使套息交易資金續由中港市場回流下，中港股市短期捱價格面或難扭轉。

美資大行富瑞指出，圖表上看，美元自2020年首季爆疫以來，至近日受全球高通脹威脅，出現了完美的「美元微笑」走勢。由最後爆疫時全球市場紛亂，環球資金湧入美元作避難所；至其後美聯儲以緊急減息至近零，以及大舉量寬買債救市，美滙急速回落；到近日美國經濟出現過高迹象，通脹高燒不退，美聯儲以急加息遏抑通脹。

美聯儲周三會後加息半厘，是22年來首次再大幅加息。惟面對美國3月高達8.5%的41年來最高通脹，分析員普遍仍認為即使未來2、3次FOMC會議各加息半厘，或仍不足以遏抑超高通脹。一如鮑威爾記者會上所言，中國防控疫情措施對全球供應鏈的影響，加上俄烏戰爭推升通脹效應，都為聯儲局控制通脹加添困難。

英倫銀行昨晚議息後加息0.25厘，會後聲明更坦白，加息無助即時遏抑通脹，估計英國通脹會由現7%的30年高位，進一步升至10%。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 蔚來小鵬挫逾一成（第二版）
2022/05/06
【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 蔚來小鵬挫逾一成（第二版）
【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）
2022/05/05
【加息落地】美聯儲排除6月急加息四分三厘 滙豐領銀行股看漲（第二版）（附滙豐受惠加息詳解表）
【科網藍籌反彈】中概股美退市危機縱難解 空軍急撤科網股挾升或未完（第二版）（附ATMXJ累積淡倉變化圖）
2022/05/03
【科網藍籌反彈】中概股美退市危機縱難解 空軍急撤科網股挾升或未完（第二版）（附ATMXJ累積淡倉變化圖）
【內銀季績檢閱】郵儲行首季盈利超招行 拆解高增長至勝關鍵（第二版）
2022/05/03
【內銀季績檢閱】郵儲行首季盈利超招行 拆解高增長至勝關鍵（第二版）
【衰退危機】美首季GDP倒退港股即飆升 衰退風險扭轉急加息預期？（第二版）
2022/05/03
【衰退危機】美首季GDP倒退港股即飆升 衰退風險扭轉急加息預期？（第二版）
經濟衰退 滯脹 中國概念股 港股 債券 走資 外資 港滙 弱方保證 美滙指數

下一篇文章

普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版