【股滙震盪】美元突破104關再創廿年高 人幣失6.7關上證試穿3000點（第二版）

美聯儲周三晚一如市場預期加息半厘息，主席鮑威爾會後記者上排除6月大幅加息0.75厘後，美滙指數一度回落至約102.6相對低位。惟在上周五美國公布4月份就業數據強勁後，美滙即急抽升至104以上，再創廿年高位。

港匯上周五觸及7.85弱方保證，資金隨時加快外流，人民幣今早兌每美元亦跌穿6.7關，美滙則續企於104以上高位。A股今早普遍偏軟，上證綜指一度再試穿3000心理關口後反彈，是否國家隊出動撐市有助觀察。惟在美國加息預期反覆趨升，超強美元迫使套息交易資金續由中港市場回流下，中港股市短期捱價格面或難扭轉。

美資大行富瑞指出，圖表上看，美元自2020年首季爆疫以來，至近日受全球高通脹威脅，出現了完美的「美元微笑」走勢。由最後爆疫時全球市場紛亂，環球資金湧入美元作避難所；至其後美聯儲以緊急減息至近零，以及大舉量寬買債救市，美滙急速回落；到近日美國經濟出現過高迹象，通脹高燒不退，美聯儲以急加息遏抑通脹。

美聯儲周三會後加息半厘，是22年來首次再大幅加息。惟面對美國3月高達8.5%的41年來最高通脹，分析員普遍仍認為即使未來2、3次FOMC會議各加息半厘，或仍不足以遏抑超高通脹。一如鮑威爾記者會上所言，中國防控疫情措施對全球供應鏈的影響，加上俄烏戰爭推升通脹效應，都為聯儲局控制通脹加添困難。

英倫銀行昨晚議息後加息0.25厘，會後聲明更坦白，加息無助即時遏抑通脹，估計英國通脹會由現7%的30年高位，進一步升至10%。

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