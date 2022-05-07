皖通深高速 息高估值平 名家專區 2022/05/07 分享： 分享： 港股踏入五窮月首周已出現「股災」，國企指數全周跌6.7%，收報6809點，小心大市震落走勢未結束，入市不妨考慮低市盈率（PE）高息的防守股如公路股，簡單比較公路股，安徽皖通（00995）和深圳高速（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 網易增長點：遊戲出海熱 2022/05/06 網易增長點：遊戲出海熱 中字股實力談 - 【人仔貶值】恒指210上落 立秋前跌親好大鑊（第四版） 2022/05/05 【人仔貶值】恒指210上落 立秋前跌親好大鑊（第四版） 中字股實力談 - 工行8厘息 PE亦偏低 2022/05/04 工行8厘息 PE亦偏低 中字股實力談 - 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 2022/05/03 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 中字股實力談 - 比亞迪收集 分拆成亮點 2022/04/29 比亞迪收集 分拆成亮點 市盈率 市帳率 派息比率 公路股 四川成渝高速（00107） 江蘇寧滬高速（00177） 深圳高速（00548） 浙江滬杭甬（00576） 創維集團（00751） 安徽皖通（00995）