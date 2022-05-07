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皖通深高速 息高估值平

名家專區 2022/05/07

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港股踏入五窮月首周已出現「股災」，國企指數全周跌6.7%，收報6809點，小心大市震落走勢未結束，入市不妨考慮低市盈率（PE）高息的防守股如公路股，簡單比較公路股，安徽皖通（00995）和深圳高速（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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