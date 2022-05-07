英央務實示警 通脹難軟着陸 名家專區 2022/05/07 分享： 分享： 美聯儲周三晚一如市場預期加息半厘，主席鮑威爾會後記者會上排除6月大幅加息0.75厘，並相信未來數次會議加息半厘，足以遏抑通脹飛升的風險。市場一時間充斥對通脹軟着陸的樂觀情緒。 惟翌日英倫銀行接連公布議息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息仍審慎 縮表待消化 2022/05/06 加息仍審慎 縮表待消化 透視中港美 - 科企內綫股東 套現震散信心 2022/05/05 科企內綫股東 套現震散信心 透視中港美 - 港股縱挾淡 空軍戰意高 2022/05/05 港股縱挾淡 空軍戰意高 透視中港美 - 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 2022/05/04 監管轉吹暖風 科企維穩經濟 透視中港美 - 科技藍籌 挾淡之後 2022/05/03 科技藍籌 挾淡之後 加息 恒生指數 英倫銀行 美滙指數 海螺水泥（00914） 蔚來－SW（09866） 人民幣 港滙 英鎊 銀行