英央務實示警 通脹難軟着陸

美聯儲周三晚一如市場預期加息半厘，主席鮑威爾會後記者會上排除6月大幅加息0.75厘，並相信未來數次會議加息半厘，足以遏抑通脹飛升的風險。市場一時間充斥對通脹軟着陸的樂觀情緒。

惟翌日英倫銀行接連公布議息

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