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地方經濟新賽道 比拼工業投資

名家專區 2022/05/07

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中國經濟大勢，最終還要看地方。日前省級地方首季經濟數據全部出台，與往年拼增長快慢、比總量大小不同，今年地方經濟注重的是投資，而在投資最注重的是工業投資，是以在內外經濟壓力不減下，經濟新賽道是地方比拼工

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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