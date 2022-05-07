地方經濟新賽道 比拼工業投資 名家專區 2022/05/07 分享： 分享： 中國經濟大勢，最終還要看地方。日前省級地方首季經濟數據全部出台，與往年拼增長快慢、比總量大小不同，今年地方經濟注重的是投資，而在投資最注重的是工業投資，是以在內外經濟壓力不減下，經濟新賽道是地方比拼工 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 2022/05/06 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 國情知聞 - 統一思想 放鬆房策 2022/05/05 統一思想 放鬆房策 國情知聞 - 疫情供應展拳腳 平台經濟迎春天？ 2022/05/04 疫情供應展拳腳 平台經濟迎春天？ 國情知聞 - 中國穩經濟 「八要三變」 2022/05/03 中國穩經濟 「八要三變」 國情知聞 - 5月有雙節 穩崗促就業 2022/04/30 5月有雙節 穩崗促就業 疫情 中國 經濟 行業 石油 新能源 天然氣 中共中央政治局 固定資產投資 工業增加值