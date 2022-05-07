地方經濟新賽道 比拼工業投資

中國經濟大勢，最終還要看地方。日前省級地方首季經濟數據全部出台，與往年拼增長快慢、比總量大小不同，今年地方經濟注重的是投資，而在投資最注重的是工業投資，是以在內外經濟壓力不減下，經濟新賽道是地方比拼工

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