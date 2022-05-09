李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？

候任特首李家超以超高票當選，即開始組班。下屆政務司司長人選，競選辦副主任譚志源、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞等都是熱門；財爺陳茂波昨日的賀詞，亦令人揣測他將留任。

強化管治是李家超四大政綱

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