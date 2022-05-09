李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 名家專區 2022/05/09 分享： 分享： 候任特首李家超以超高票當選，即開始組班。下屆政務司司長人選，競選辦副主任譚志源、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞等都是熱門；財爺陳茂波昨日的賀詞，亦令人揣測他將留任。 強化管治是李家超四大政綱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超1416票當選 優先處理土地房屋 今日 李家超1416票當選 優先處理土地房屋 你可能感興趣 李家超1416票當選 優先處理土地房屋 今日 01:00 李家超1416票當選 優先處理土地房屋 最新專欄文章 有政戲 - 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 2022/05/06 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 有政戲 - 候任特首辦4任務 首要組新班子 2022/05/04 候任特首辦4任務 首要組新班子 有政戲 - 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 2022/05/03 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 有政戲 - 政綱緊迫 兩大消失的內容 2022/04/30 政綱緊迫 兩大消失的內容 有政戲 - 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 2022/04/29 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 選舉 李家超 特首選舉 財政司 陳茂波