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李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？

名家專區 2022/05/09

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候任特首李家超以超高票當選，即開始組班。下屆政務司司長人選，競選辦副主任譚志源、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞等都是熱門；財爺陳茂波昨日的賀詞，亦令人揣測他將留任。

強化管治是李家超四大政綱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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