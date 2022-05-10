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【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第二版）

研究報告 11:47 2022/05/10

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中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）普遍被券商看好較受惠加息，而股價中長期升勢可能維持1至2年，惟近日大市波動、氣氛偏淡，作為藍籌股之一的中銀，股價也只能呈現區間整固格局（點擊圖片放大），讀者不妨趁此機會收集中銀。

如果中銀股價成功升破上述區間整固阻力後，可上望多少？

中銀中長綫上升空間：52.7%

中長綫來看......

    點擊圖片放大
    +2

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

美國聯儲局上周如市場預期般加息0.5厘，將聯邦基金利率推高致0.75至1厘的區間。雖然聯儲局主鮑威爾已抺去在議息會內一次過加息0.75厘的可能性，但是加息、縮表的表伐仍在，加上另一主要央行英倫銀行上周也再加息0.25厘，全球息率向上的趨勢仍會維持，而受惠加息的銀行可享受到這個利好因素至何時呢？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

首先，回顧聯儲局對上6次加息（點擊圖片放大），較早期的4次加息歷時約1年左右，直到2004年6月至2006年7日的那一次加息周期，主要將因應2001年「911事件」而放寬的貨幣政策掉頭收緊。

至於對上一次加息周期，即2015年12月至2018年12月先後歷時3年的那一次，就是因應金融海嘯後量化寬鬆而再次收緊。由此看來，因應重大危機出現而貨幣政策寬鬆，隨後的收緊所需時間較長，所謂「前車可鑑」，似乎今次加息周期是收回因中美貿易戰後遺症，以及新冠疫情而製造的貨幣寬鬆，粗略估計都要2至3年才完成今年的加息周期。

本輪美國加息周期至2024年見頂

至截稿前止，市場估計聯儲局下月15日議息會議，有91.4%機會加息0.5厘；而到今年底，料聯邦基金利率有約6成機會，會調升到3至3.25厘的區間。美資券商花旗早前也預計，聯儲局調升聯邦基金利率至2024年，更相對保守地假設屆時聯邦基金利率為......

滙豐受惠加息的分析，詳見：【滙豐

中銀香港估值分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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