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【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

研究報告 20:21 2022/05/13

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除了本文第一至第四版提及的衰退風險，內房企業相關貸款也成為港銀近年的業務隱憂。惟滙豐研究最新發表的研究報告指，中國內地房地產風險佔中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）帳面貸款6.3%。國企及民營房企比例分別為77%和23%，認為風險可控......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第四版刊於5月11日 11：57】

至於同樣可受惠美國加息，但因業務遍布全球多個國家及地區的滙豐 （00005） ，其盈利前景同時受俄烏戰局添加了不少變數。至截稿前止，縱使券商料滙豐在今年起淨息差可擴闊，並帶動淨利息收入以至收入按年回升（點擊圖片放大），但料其經調整稅前溢利、資本比率等仍有下跌壓力......

高盛仍然看好本港銀行股，稱港銀今年首季業績表現顯示淨息差擴張，是該行看好盈利上升的重點，並預期行業於2023至2024年間的每股盈利每年有約20%增長......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於5月10日 18：57】

今天，恒指在藍籌新經濟股拖累下，大跌約1.8%，反觀在全球主要央行，尤其是美國，展開加息的前提下，有望受惠的香港銀行相關股，股價全部跑贏大市（點擊圖片放大）。當中較被券商看好、最受惠加息的中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）今天以長腳兼極窄身陰燭收市，最低位只見28.9元，而且今天在低位的成交較多，反映股價在跌至29元水平便不乏買盤吸納，緩和跌勢。

事實上，至截稿前止，據彭博綜合券商預測資料，預料中銀的收入、稅前溢利以至每股派息等，由今年起......

    點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於11：57】

中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）普遍被券商看好較受惠加息，而股價中長期升勢可能維持1至2年，惟近日大市波動、氣氛偏淡，作為藍籌股之一的中銀，股價也只能呈現區間整固格局（點擊圖片放大），讀者不妨趁此機會收集中銀。

中銀非利息收入前景分析，詳見：【下一頁

如果中銀股價成功升破上述區間整固阻力後，可上望多少？

中銀中長綫上升空間：52.7%

中長綫來看......

    點擊圖片放大
    +2

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

美國聯儲局上周如市場預期般加息0.5厘，將聯邦基金利率推高致0.75至1厘的區間。雖然聯儲局主鮑威爾已抺去在議息會內一次過加息0.75厘的可能性，但是加息、縮表的表伐仍在，加上另一主要央行英倫銀行上周也再加息0.25厘，全球息率向上的趨勢仍會維持，而受惠加息的銀行可享受到這個利好因素至何時呢？

    點擊圖片放大
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首先，回顧聯儲局對上6次加息（點擊圖片放大），較早期的4次加息歷時約1年左右，直到2004年6月至2006年7日的那一次加息周期，主要將因應2001年「911事件」而放寬的貨幣政策掉頭收緊。

至於對上一次加息周期，即2015年12月至2018年12月先後歷時3年的那一次，就是因應金融海嘯後量化寬鬆而再次收緊。由此看來，因應重大危機出現而貨幣政策寬鬆，隨後的收緊所需時間較長，所謂「前車可鑑」，似乎今次加息周期是收回因中美貿易戰後遺症，以及新冠疫情而製造的貨幣寬鬆，粗略估計都要2至3年才完成今年的加息周期。

本輪美國加息周期至2024年見頂

至截稿前止，市場估計聯儲局下月15日議息會議，有91.4%機會加息0.5厘；而到今年底，料聯邦基金利率有約6成機會，會調升到3至3.25厘的區間。美資券商花旗早前也預計，聯儲局調升聯邦基金利率至2024年，更相對保守地假設屆時聯邦基金利率為......

滙豐受惠加息的分析，詳見：【滙豐

中銀香港估值分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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