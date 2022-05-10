【內房危機】聯博李真男：耐心等候內房「市場底」出現

內房自去年爆發違約風波後，一直是市場焦點所在。在「三條紅綫」落實超過1年後，多間槓桿比例過高的內房陷入財務危機，部分公司如恒大 （03333） 、世茂 （00813） 等無法刊登業績，而要停牌。

在4月24日的政治局會議上，當局強調，要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底綫，堅持房住不炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。

對於內房政策，聯博首席中國經濟學家李真男強調，市場需要意識到，當局對房地產市場的定位已經有所改變，以往房地產市場被用作刺激經濟的短期調控工具，但現在已經不會，政策調控主要目的是穩，而不是刺激。

他相信，今年房地產銷售將倒退約7%至10%左右，房地產投資大概倒退4%至5%左右，相信在房地產角色轉變的前提下，短期內房地產銷售還是會疲弱。

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不過，李真男相信，內房的「政策底」在去年底已經逐步出現，內房自去年底開始出現邊際性放鬆，包括放鬆個人購房限制，及央行要求銀行對開發商提供合理性貸款需求等，今年1月下調政策利率對房地產市場也帶來利好作用。

此外，自今年1月起，很多城市採取因城施政城市，對「四大限」，包括限購、限價、限貸、限售，都有所放鬆，料可刺激一定的買房需求，但他認為，還須耐心等候內房銷售數字回升，才會看見「市場底」。

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