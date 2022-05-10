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【撈政策底】內房轉捩點至 滙豐嚴選國企內房

研究報告 08:00 2022/05/10

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內地決策層進一步為地方政府的樓市鬆綁開綠燈，中共中央政治局會議強調「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」，更多的政策扶助有望為內房板塊保駕護航。市場現料內房銷售拐點最快在7月出現，而選股上仍以財務穩健的國企內房為主。

經歷了4個月的疲弱表現，市場早已深明內房板塊的玩法，只有最穩健的數家國企內房能夠抵禦本輪衝擊。滙豐日前就提到，4間國企及類國企內房成為了板塊內最強的生還者，它們分別是中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、中國金茂 （00817） 及萬科企業 （02202） ，而它們的債券仍能維持「投資」級別。滙豐指出，雖然這間企業近期的營運也遭受衝擊，但受惠自身雄厚的資金來源及政府資助，它們成功抵禦了今次的內房信貸危機。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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