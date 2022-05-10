京滬保衛戰 清零「軟著陸」

內地Omicron疫情已持續近2個月，在對經濟造成巨大衝擊下，圍繞防疫政策展開的爭論與博弈愈演愈烈。內外壓力下，疫情中心上海和北京兩大城市也展開最強級別保衛戰，試圖盡快達到清零目標，以找到維持中國式防疫政策與經濟代價平衡的長期化範式。

北京加碼防疫 避免代價更大的「封城」

在吸取上海經驗之後，北京從疫情初期就開始採取嚴密防控政策，將最繁華的朝陽區列為封控區，限制人員跨區流動，區內商業活動全部停止。雖然連續10余天每日新增病例保持在雙位數，但當局仍保持著超高警覺，判定北京疫情處在膠著期，新增病例「仍在高位運行」，防疫政策也在不斷加碼之中。

上周四在北京召開的政治局常委會議對下一步的防疫政策作出了繼續從嚴的定調，並表態中國一定能打下「大上海保衛戰」，相當於為上海這場已經超過1個月的防疫持久戰吹響衝刺哨。

會議之後上海的防疫措施也立即做出反應，不少已經降為「防範區」的小區重新提級管理為「封控區」或「管控區」，已印發的限時出門通行證宣告作廢，居民重新足不出戶。疫情較為嚴重的「封控區」也相繼安排為期數日的「靜默期」，即停止一切團購外賣，足不出戶封閉。而一旦有新增確診病例出現，需要轉運隔離的密接人員划定範圍也從此前的家庭內擴大為該樓宇的全部居民。

為打響「大上海保衛戰」，上海各級政府也動用一切手段盡快降下確診數字。根據社交媒體上曝光的信息，還有社區要求居民每天在核酸檢測前先進行抗原檢測，異常人員不參與全員核酸，以確保該地區的清零成績。還有防疫人員破門進入強制押解密接人員轉運，引發了輿論的強烈反彈。

上海防疫持久戰 社會強壓緊繃

種種跡象表明，上海防疫的持久戰已經導致經濟、社會管理、民眾情緒，及政治壓力均處於強壓緊繃之下，這也令社會輿論再度開始討論「清零政策」是否需要進行微調。在政治局常委會議之前，前《環球時報》總編輯胡錫進在微博上勸導改變「用不斷封城、切斷地區之間人眼聯繫來維持病毒的低傳播」，「經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境」，但隨後在高層定調後又將此番言論刪除。

對於北京和上海這兩座對中國經濟和政治都舉足輕重的城市來說，現時已經到了需要讓「清零」政策盡快「軟著陸」的時刻，以消除來自外部和內部越來越多的質疑。

對於上海來說，只有盡快讓確診數字下降，令社會恢復正常運作，才能證明這兩個月付出的經濟代價對疫情控制是有效的。上海防疫專家張文宏近日亦發表文章解釋上海努力控制本土疫情的必要性，是要避免外溢至全國各地，以防止醫療條件落後的地區一旦疫情失控，可能引發的大量重症及死亡。

而對於疫情更受控，以及政府執行力更強的北京而言，目前已在絕大多數區縣內要求居民進行頻繁的核酸檢測，並且需要在銀行、醫院、樓宇等公共區域設置48小時核酸陰性通行要求，這顯示作為政治中心的北京還承擔著一個任務，是探索一種以常態化核酸作為維持社會運行基礎的長期措施，即便需要增加額外的政府開支，但卻可以最大限度避免代價更大的「封城」，這也許將是中國改變「清零」政策之前將會持久採取的防疫新常態。

本報記者：潘攀

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道