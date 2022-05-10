倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 名家專區 2022/05/10 分享： 分享： 美國聯儲局進取加息抑通脹，意外令國內生產總值（GDP）出現收縮，繼而令中美關稅問題出現變數，近期美國呼籲撤銷對華關稅的呼聲，明顯有提高，早前白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，關稅問題上，通脹是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 國金札記 - 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 2022/05/06 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 國金札記 - 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 2022/05/05 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 國金札記 - 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 2022/05/04 美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 疫情 美國 政治 美元 銀行 特朗普 通脹 貿易 壓力 拜登