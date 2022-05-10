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倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？

名家專區 2022/05/10

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美國聯儲局進取加息抑通脹，意外令國內生產總值（GDP）出現收縮，繼而令中美關稅問題出現變數，近期美國呼籲撤銷對華關稅的呼聲，明顯有提高，早前白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，關稅問題上，通脹是

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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