開設副司長 牽動下屆新班子布局 名家專區 2022/05/10 分享： 分享： 已當選特首的李家超，正全力組班。政圈中人都認為，李家超應先確定3個司長的人選，而增設副司長，牽動整個新班子的布局。 全力組班 擬先確定3司人選 李家超昨日與特首林鄭月娥會面，其中一個重點，就是未來的政府架 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 2022/05/09 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 有政戲 - 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 2022/05/06 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 有政戲 - 候任特首辦4任務 首要組新班子 2022/05/04 候任特首辦4任務 首要組新班子 有政戲 - 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 2022/05/03 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 有政戲 - 政綱緊迫 兩大消失的內容 2022/04/30 政綱緊迫 兩大消失的內容 李家超 鄧炳強 曾國衞 譚志源