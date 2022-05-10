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開設副司長 牽動下屆新班子布局

名家專區 2022/05/10

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已當選特首的李家超，正全力組班。政圈中人都認為，李家超應先確定3個司長的人選，而增設副司長，牽動整個新班子的布局。

全力組班 擬先確定3司人選

李家超昨日與特首林鄭月娥會面，其中一個重點，就是未來的政府架

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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