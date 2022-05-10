港股可以撈低了嗎？觀察三個關鍵變化

美股因美聯儲開啓加息潮，已從山頂高位反復回落；A股見政策底，近期反彈至三千點爭持；港股受美中冷暖相加，年内至今下跌14.5%，超過去年14.1%的跌幅，雖然現時估值吸引，但要確認撈低，還需觀察三個關鍵變化。

一、美國實際利率走勢

2013 年美債實際利率經歷了由負轉正的過程，從低點-0.74%到高點 0.92%後逐步回落，上行幅度為 166bp；2018 年美債實際利率的最高點為 1.17%，上升斜率和幅度相對較緩。而當前實際利率為 0.26%，相較於今年最低點-1.04%已經上升 130bp，從幅度來看，實際利率的大幅上行可能臨近階段尾聲，而從絕對高度來看可能仍存一定上升空間，實際利率達到 0.62%左右是一個臨界點。

未來隨著實際利率持續上行趨緩，對工業金屬金融屬性的壓制可能會逐步減弱，但是對於以納斯達克和與之較為聯動的國內成長股壓力可能也難以解除。

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